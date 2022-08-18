ضبط معلم حاسب آلي لاتهامه بانتحال صفة طبيب بمركز طهطا

تمكن فريق من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج، برئاسة الدكتور محمد محسن عساف، مدير إدارة العلاج الحر، من ضبط معلم حاسب آلي يمارس مهنة الطب، ويقوم بالكشف على المرضى وكتابة الأدوية علي روشتات تحمل صفة «الأستاذ الدكتور»، وبالفحص تبين أنه معلم حاسب آلي وبحوزته شهادات مزيفة تفيد تخرجه من كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة.

مستلزمات طبية وأدوية مجهولة المصدر

وضبط الفريق مستلزمات طبية وأدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

صحة المواطن والخدمات الصحية

ومن جانبه، أكد الدكتور سامي النجار وكيل وزارة صحة سوهاج أن صحة المواطن والخدمات الصحية التي تقدم له هي أهم الأوليات بالنسبة له.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة المصرية الدائم على متابعة ما يقدم للمواطن من خدمات طبية بجميع المنشآت الصحية، سواء العامة أو الخاصة، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وإشراف الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج.