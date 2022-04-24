«صحة سوهاج» ترفع درجة الاستعداد القصوى لعيد القيامة وشم النسيم

رفعت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، درجة الاستعداد القصوى، بالمستشفيات العامة والمركزية، ونقاط الإسعاف بالمحافظة، خلال عيد القيامة المجيد، وأعياد الربيع وشم النسيم.

مديرية الصحة والسكان بسوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى

أعلنت مديرية الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية بمحافظة سوهاج، وذلك بمناسبة أعياد الأخوة المسيحين وأعياد الربيع وشم النسيم، وخلال فترة العطلات الرسمية، التي جرى الإعلان عنها مؤخرا.

وقف جميع الإجازات للأطباء والكوادر الطبية بمحافظة سوهاج

وكانت المحافظة، أعلنت وقف جميع الإجازات للأطباء والكوادر الطبية الفنية المساعدة، خلال تلك الفترة وانتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات، وتشكيل غرف الطوارئ بالمستشفيات الحكومية، والتأكيد على زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال، وتوافر جميع أدوية الطوارئ.

وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج تناشد الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وناشدت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة الأهالي، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة والمغلقة أثناء الإحتفالات، مؤكدة استقرار الوضع الصحي تماما بالمحافظة، لافتة إلى نشر فرق التواصل المجتمعي والتوعية والتثقيف الصحي بالميادين والحدائق والمتنزهات، لتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين.

جدير بالذكر، أن المكتب الإعلامي بمديرية الصحة بسوهاج، أعلن منذ أيام، خلو أقسام العناية المركزة المخصصة لمرضي كورونا من المرضى تماما، وبعد ذلك تم الإعلان عن خلو قوائم العزل المنزلي أيضا من المرضى بالفيروس.