انهيار جزئي بطريق قرية «بلقطر» في البحيرة وتحرك سريع من المحافظة (صور)

شهد طريق قريه «بلقطر» في مركز ومدينة أبو حمص، بمحافظة البحيرة، قبل قليل، انهيارا جزئيا، وورد إخطار إلى الوحدة المحلية للمدينة من أهالي القرية بذلك.

تشكيل فريق عمل

وعلى الفور، وجه رئيس المدينة بسرعة تشكيل فريق عمل من الوحدة المحلية بمدينة أبو حمص ومديرية الطرق والري وشركة مياه الشرب، لإصلاح الجزء المنهار في أسرع وقت، حفاظاً على سلامه المواطنين.

إصلاح الطريق

وجر تشكيل فريق عمل لسرعة إصلاح الجزء المنهار بالطريق، ومازال العمل جاريا للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت، مع عدم إعاقه حركة المرور على الطريق، والتي تسير بشكل منتظم.

تطوير طرق البحيرة

يذكر، أن مدن ومراكز محافظة البحيرة تشهد عمليات تطوير موسعة لشتى الطرق، كما يجرى إنشاء العديد من الكباري على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي بنطاق المحافظة.

كما تشهد أيضا قرى «حياة كريمة» بالمحافظة عمليات تطوير موسعة للطرق، حيث تم رصيف العديد منها وتطوير البعض الآخر، طبقا لخطة المبادرة الرئاسية وتوجيهات الجهات المعنية.