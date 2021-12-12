عاجل.. القبض على سائق النقل المتسبب في انهيار كوبري طريق الواحات

كشفت تحريات المباحث، عن أسباب سقوط كوبري مشاة على طريق الواحات أمام مساكن عثمان.

وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن سيارة نقل بمقطورة، ارتفع صندوقها الهيدروليكي «القلاب» بسبب خلل فني دون انتباه السائق؛ ما اصطدم بكوبري مشاة وسقوط 25 مترا من الكوبري دون إصابات أو تلفيات، وتم عمل تحويلات مرورية.

القبض على سائق النقل

وألقت أجهزة الأمن القبض على السائق المتسبب في سقوط الكوبري، وبمواجهته أقر أنه لم يقصد أي ضرر، وأنه كان يسير بسيارته التي يعمل عليها في شركة المقاولات وفوجئ بالصندوق الهيدوليكي يرتفع بشكل مفاجئ بسبب عطل فني.

وأضاف سائق النقل في محضر الشرطة، أن الصندوق اصطدم بالكوبري، ما أدى لسقوط جزء كبير منه، خاصة أنه تحت الإنشاء.