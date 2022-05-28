إصلاح انهيار أرضي كبير في طريق «ميت فارس - المحمودية» بالدقهلية

شهد طريق «ميت فارس- المحمودية» بمحافظة الدقهلية، حدوث انهيار أرضي كبير على جانبي الطريق، بالقرب من قرية «ديرب الخضر»، مما تسبب في حالة من الرعب بين أهالي المنطقة، بعد انهيار أجزاء من الطريق في الترعة المجاورة له، وتحركت مديرية الطرق في الدقهلية ومعدات محطة الخلطة الأسفلتية، للتعامل وإصلاح وصيانة هبوط أرضي بجسر الطريق، ورفعت الأجهزة التنفيذية الاستعداد للتعامل الفوري مع أي طوارئ للسيطرة عليها، والتخفيف من حدتها.

تحرك معدات محطة الخلطة الأسفلتية لعلاج هبوط أرضي في الدقهلية

وبحسب بيان صحفي لمحافظة الدقهلية، فقد حدث هبوط أرضي بجسر طريق «ميت فارس - المحمودية» بمركز بني عبيد ، وفور ورود إخطار، وجه المهندس الزناتي عبد العظيم، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، بسرعة تحرك معدات محطة الخلطة الأسفلتية، التابعة لمديرية الطرق، للتعامل فوراً لإصلاح وصيانة الهبوط الأرضي المشار إليه.

إصلاح طريق «ميت فارس - المحمودية» وفتحه أمام المرور

وقال مدير مديرية الطرق بالدقهلية إن رجال محطة الخلط الأسفلتية والمعدات اللازمة تحركت على الفور، وتم تنفيذ أعمال تثبيت للهبوط بالحفار، ثم تم فرش طبقة من الأحجار، وبعدها تم فرش طبقة من مرتجعات الأسفلت، ثم فرش طبقة الأساس والتثبيت باستخدام «الهراس»، وتم إصلاح الطريق وفتحه للمرور وعادت الأمور لطبيعتها.

وأكدت محافظة الدقهلية على ضرورة أن تكون كافة الأجهزة على أهبه الاستعداد للتعامل الفوري الجاد مع أي طوارئ للسيطرة عليها، والتخفيف من حدتها، حرصاً على سلامه الأرواح وحفاظاً على الممتلكات والمنشآت.