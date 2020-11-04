انهيار طريق وتلف محاصيل.. 48 ساعة سيول في "فقيرة" بني سويف "فيديو"

48 ساعة عاشتها قريتا الفقيرة وبني عقبة التابعتين لمركز ببا جنوب بني سويف، في حالة من الفزع، وانقطاع مياه الشرب، والطريق الواصل بين القريتين، وتلف للمحاصيل الزراعية بعشرات الأفدنة، نتيجة للسيول القادمة من جبال البحر الأحمر عبر مخر وادي فقيرة المار بجوار القريتين في طريقها إلى نهر النيل.

البداية في الساعات الأولى من صباح الاثنين، حينما سمع الأهالي أصواتا غريبة، تبين فيما بعد أنه لمياه السيول القادمة من جبال البحر الأحمر إلى نهر النيل عبر مخر وادي فقيرة المار بجوار قريتي الفقيرة وبني عقبة، وبعد دقائق ازدادت المياه، قبل أن تخرج عن مسارها خلال ساعات، وتتسبب في انهيارات جزئية بالطريق الرئيسي الواصل بين القريتين وتتسبب في قطعه، وفي اتجاهها نحو الأراضي الزراعية تسببت المياه في تلف عشرات الأفدنة، مياه السيول لم تكتف فقط بقطع الطريق إنما تسببت في كسر ماسورة المياه الرئيسية بالقرية.

لوادر وحفرات تنتشر بالقرية في محاولة لإعادة تمهيد الطريق مرة أخرى، وإعادة تطهير وتهيئة المخر، بالإضافة إلى سيارة لنقل مياه الشرب إلى القرية، ذلك ما قدمته الأجهزة التنفيذية لمحافظة بني سويف تجاه القريتين، بالإضافة إلى حصر أصحاب الزراعات المتضررة من السيول لصرف تعويضات لهم، عقب زيارة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إلى القرية عقب ساعات قليلة من تضررهم، ولقائه عدد من الأهالي لطمأنتهم أن الدولة لن تتخلى عن دورها تجاه أبنائها.

أحد أهالي القرية يدعى محمد أحمد مسعود، قال: "فوجئنا منتصف ليل الاثنين بقدوم مياه السيول إلى مخر فقيرة المجاور لقريتنا، قبل أن تتسبب المياه في غرق أكثر من 140 فدان مزروعة بعدة محاصيل، كذلك تسببت المياه في انهيار بالطريق الواصل بين قريتي الفقيرة وبني عقبة، وكسر للماسورة الرئيسية لمياه الشرب وتسببت في قطع المياه".

وأضاف: "صباح الاثنين زارنا رئيس الوحدة المحلية وفوجئنا بحضور المحافظ، والتقى عددا منا ووعدنا بأنه خلال ساعات سيتم الانتهاء من إصلاح الطريق وإعادة مياه الشرب مرة أخرى، وصرف تعويضات للأهالي المتضررة".

وقال عبد الحميد محمود، أحد أهالي قرية الفقيرة: "نحمد الله على عدم وصول مياه السيل إلى المنازل، وخروجها للأراضي الزراعية فقط، دون تعرض اي من أهالي القرية لمكروه، متابعا : "خلال شهر مارس الماضي حدث خروج ايضا للمياه عن مسارها إلا أنها لم تكن مثل ما حدث في الساعات الأولى من صباح الاثنين".

محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غُنيم، أكد على استقرار الوضع بمخر "سيل سنور"، حيث تمكن المخر من استيعاب المياه القادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر، إثر سقوط أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية ضمن موجة تقلبات الطقس، وأن المياه تحركت في المخر باتجاه مجرى النيل، ولم تتعرض المنازل المجاورة للمخر لأية أضرار، مضيفا: "تعرض وادي فقيرة، المار بالقرب من قرية الفقيرة، التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، لتدفق مياه الأمطار القادمة من سلاسل البحر الأحمر، ولا توجد أي خسائر في الأرواح والمنازل، بينما توجد بعض التلفيات في الزراعات القائمة بالقرب من مجرى النيل وبالوادي نفسه، حيث تم تكليف لجنة من الزراعة والتضامن والوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، بحصرها لاتخاذ اللازم في مثل تلك الحالات".

واضاف :" كلفنا مسئولي الطرق والمرور بعمل حواجز حديدية على الطريق بقرية "الفقيرة"، المار بالوادي لمنع المرور عليه، حفاظاً على سلامة المواطنين، لحين الانتهاء من دعم وإصلاح وصلة الطريق التي تعرضت لانهيار جزئي بسبب تدفق مياه الأمطار بالوادي.وقال " التقيت أهالي قرية الفقيرة خلال زيارتي لهم عقب تدفق مياه السيل إلى مخر وادي فقيرة، وطمأنتهم أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة بكامل أدواته معهم وقريب منهم، وأن أية خسائر يتعرض لها أي مواطن سيتم تعويضه كما هو متبع وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك عقب تفقدي للمخر ومتابعة الوضع ميدانيا".