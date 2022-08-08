تذبذبات في أسعار الذهب العالمية بسبب الدولار

بعد أسبوع كامل ارتفعت خلاله أسعار الذهب عالميًا بشكل كبير، ظن البعض أنَّ الذهب قد نجح في استعادة عرشه المفقود بسبب ارتفاع الدولار بقوة توقعات رفع معدلات الفائدة، إذ بدأت تداولات أسبوع جديد يبحث خلالها «ثيران الأصفر» عن مزيد من المكاسب.

تراجع محدود

وقال موقع «إينفيستينج» إنَّ الأسعار العالمية شهدت تراجعًا محدودًا خلال التعاملات الصباحية اليوم، وعقب ذلك ارتدت أسعار الذهب لتسجيل ارتفاعات ضئيلة، بفعل بيانات التوظيف القوية الأسبوع الماضي، إلا أنَّها عادت من جديد للتخلي عن مكاسبها.

وأضاف الموقع أنَّ أسعار الذهب انخفضت خلال هذه اللحظات في حدود دولارين للأوقية، بعد ما ارتفعت في حدود 0.2% أو ما يعادل 3 دولارات في الأوقية وصولا إلى مستويات قرب الـ1795 دولارًا.

وبنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي تراجعت أسعار الذهب بعد تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من توقعات المحللين، مما قد يدعم استمرار الرفع القوي لمعدلات الفائدة في الولايات المتحدة.

وتراجعت مؤشرات الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين بعد الارتفاعات القوية التي سجلها يوم الجمعة الماضي بعد بيانات التوظيف المفاجأة، وانخفض مؤشر الدولار خلال هذه اللحظات مقابل سلة من العملات الرئيسية في حدود 0.3%، نزولًا إلى مستويات قرب الـ106.3 نقطة بينما سجل أعلى نقطة اليوم عند 106.8 نقطة.

انتعاش بعد تراجع

لم تكن بداية الأسبوع جيدة بالنسبة لـ الدولار الأمريكي الذي تراجع أمام نظرائه، ثم شهد بعض الانتعاش بعد تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لينهي الأسبوع على ارتفاع شديد عقب صدور بيانات التوظيف المخالفة للتوقعات.

وساهم صدور البيانات يوم الجمعة في مواصلة تعزيز الدولار، الذي ارتفع على نطاق واسع بالتزامن مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وأثبت الدولار قوته خلال الأسبوع بينما أغلق اليورو عند مستوى 1.0181 دولار والجنيه الإسترليني عند مستوى 1.2071 دولار، كما تراجع الذهب بأكثر من 1% بعد صدور البيانات.