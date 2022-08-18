بالأسماء.. إصابة 5 في حريق اندلع بمطعم بالساحل الشمالي

نشب حريق في الساحل الشمالي، داخل مطعم بمنطقة سيدي عبدالرحمن، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحروق في الجسم، وإلحاق خسائر بالمطعم، نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز.

وانتقلت علي الفور سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وجاري السيطرة على النيران، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابي حريق مطعم الساحل الشمالي

وانتقلت، اليوم، سيارات الإسعاف إلى موقع حريق مطعم الساحل الشمالي، ونُقل المصابون إلى مستشفى العلمين التخصصي وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

والمصابون هم عبدالله عاطف عبدالسيد حسين، 20 سنة، من البحيرة، ومحمد سعد النجار، 35 سنة، من كفر الشيخ، وعبدالمعطي قاسم عبدالله، 27 سنة، من السودان، ومحمود صبحي إمام شاهين، 28 سنة، من الجيزة، ومحمد قسم الله محمد، 31 سنة، من السودان، وجميعهم مصابون بحروق متعددة بجميع مناطق الجسد من الدرجة الرابعة، وجاري استكمال العلاج لهم من خلال فريق طبي بقسم الطوارئ والاستقبال.

الشرطة تعاين الحريق

وانتقلت الشرطة من مباحث قسم شرطة العلمين إلى موقع حريق الساحل الشمالي، وجاري فحص المطعم، ومكان الحريق، للتعرف علي أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق، وحُرر محضر بالواقعة.