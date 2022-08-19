حظك اليوم برج العذراء الجمعة 19-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء يحرص دائما على أن يكون كل شيئ حوله منظمًا ومرتبًا، كما أنه قائد ماهر، وحكيم وعاقل، ولا يحب أن يكون مقصرا في شيئ مهما حدث، كما أنه شخص مخلص في عمله بشكل كبير، ويتعامل بأسلوب جيد مع الآخرين، ويفكر كثيرا قبل اتخاذ أي خطوة أو أي قرار، كما أنه لديه طبع هادئ، ويحاول دائما أن يصل إلى الكمال، ويتميز بثقافته الجائمة وحبه للاطلاع.

ويتميز مولود برج العذراء أيضا بأنه يتحدث بأسلوب جيد مع الآخرين، وبالرغم من ذلك، فهو يحرص على توجيه الكثير من الانتقادات للأشخاص المحيطين به، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به.

وتوضح «الوطن»، خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تقاوم مشاعر القلق ولا تستبق الأحداث، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بأن تتحكّم في انفعالاتك وأن تخفّف كلامك، واستمع جيدا للآخر.

عيوب برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء أنه لديه شخصية حساسة بشكل كبير، الأمر الذي يجعل المحيطين به يتخذون الحذر عند الحديث معه حتى لا يحدث سوء فهم، كما أن حرصه على أن يكون كل شيئ منظمًا قد يجعله يشعر بالروتين في بعض الأحيان.