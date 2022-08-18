حظك اليوم برج الميزان الخميس 18-8-2022 عاطفيا ومهنيا

تقديم المساعدة للآخرين حتى إذا لم يكونوا على معرفه بهم من أبرز صفات مواليد برج الميزان، المعروفون بأنهم شخصيات غير اجتماعية بشكل كبير، وذلك بسبب أنهم صارمون واتخاذهم مواقف جادة حسب ما يعتقدون من آراء.

وفيما يلي، ينشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج الميزان بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، نعرض حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الميزان اليوم، القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بأفكار مبتكرة لتنمية مستقبلك وزيادة مدخراتك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: «فينوس والشمس في منزل الأصدقاء يدفعانك للاهتمام بأقوالك وتؤثر في الآخرين بكل كلمة تنطق بها».

مشاهير برج الميزان

وعلى رأس نجوم برج الميزان الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.