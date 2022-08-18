حظك اليوم برج الحوت الخميس 18-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحوت يتميز بأنه لديه قدرة كبيرة على تنفيذ المشروعات المبدعة، إذ أنه يمتلك شخصية حساسة ومرهفة وديناميكية، وقادر على إظهار مشاعره بشكل كبير، ويهتم بإحداث التوازن بين جميع الأمور، ويفضل أن يبقى على تواصل مع الآخرين بشكل دائم، كما أنه لديه شخصية غامضة أيضا، ويتصرف بشكل غير متوقع على الإطلاق، ويحب أن يكون مركز الاهتمام من جانب الأشخاص المحيطين به.

ويمكن تصنيف مواليد برج الحوت على أنهم أشخاص كثيري الود، لذا يعد مواليد هذا البرج من الأبراج التي يتواجد بها أفضل الأصدقاء، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالبلاغة ويجعلك أكثر يقظة وتفهما لظروف من حولك، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تتمتع اليوم باللباقة والدبلوماسية، فلا تتردد في إظهار مشاعرك لمن تحبهم وتفتقدهم.

برج الحوت والحب

يحب مولود برج الحوت أن يشارك الطرف الآخر في علاقته العاطفية كل شيئ، ويميل رجل هذا البرج للمرأة القوية التي تساعده على الحفاظ على توازنه في حياته الشخصية وفي عمله أيضا.