حظك اليوم برج الأسد الخميس 18-8-2022 عاطفيا ومهنيا

الغرور ورفض النقد حتى وإن كان صحيحا من أسوأ عيوب مواليد برج الأسد، الذي يعتز بنفسه ويعرف بالنرجسية، إذ أن أسطورة تكوّن هذا البرج تتحدث عن إمبراطور ظالم أرسلت الإلهة الإغريقية له أسد، والذي رغم قوته وذكائه فأنه بسبب تهاونه مع عدوه كاد أن يتعرض للهزيمة، لكنه أصر على الفوز رغم أنه دفع حياته ثمنًا لهذا.

وفيما يلي، ينشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج الأسد بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، نعرض حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، القمر معاكس في منزلك العاشر وعليك أن تتمهل لتتخذ قرارات حكيمة على المستوى المهني والمالي.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: «قد يتسبب لك الوضع الفلكي اليوم في تقلبات مزاجية، وعدم توافق مع البعض.. اصبر للغد».

مشاهير برج الأسد

من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج: الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.