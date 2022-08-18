تأييد حكم الإعدام على قاتل الطفلة «رضوى» بالبحيرة.. خنقها واعتدى عليها

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الرابعة، قبل قليل، بتأييد حكم الإعدام على المتهم محمد أحمد الشوربجي، المتهم في القضية رقم 30350 لسنة 2021 جنايات كوم حمادة، والمقيدة برقم 1861 لسنة2021 جنايات کلي جنوب دمنهور، بقتل الطفلة رضوى على زايد، 9 سنوات، وهتك عرضها عقب وفاتها، وذلك بقرية كفر سلامون التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى جمال عليان، وعضوية المستشارين تامر السيد عبد المحسن، وشريف عبد المقصود إبراهيم، وأمانة سر محمد البغدادي.

إحالة أوراق المتهم إلى المفتي

وأصدرت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، في 5 يوليو الماضي، قرارا بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

ويعيش أهالي قرية كفر سلامون بمركز كوم حمادة الآن حالة من الفرحة، عقب نبأ تأييد إعدام قاتل الطفلة «رضوى»، ورددوا «نامي يا عروسة حقك رجع».

أحداث الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد تغيب الطفلة رضوى علي زايد، 9 سنوات، عن منزلها.

وعلى الفور، جرى تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض تغيب الطفلة، حيث عُثر على جثمانها داخل جوال على أحد مصارف القرية، وبتقنين الإجراءات ضُبط مرتكب الواقعة.

وأثبتت التحريات أن المتهم قام بخنق الطفلة ثم انتهك عرضها، وأقر المتهم بذلك وجري حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.