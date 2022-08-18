الغرف السياحية: موسم العمرة 6 أشهر.. وانطلاق أولى الرحلات أكتوبر المقبل

قال أيمن عبداللطيف، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن ضوابط العمرة للموسم الجديد، والتي اعتمدها أمس أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، لم تشهد تعديلات كبيرة عن ضوابط العمرة العام الماضى.

خطاب الضمان بـ100 ألف جنيه

ولفت إلى أن ضوابط العمرة خلال العام الهجرى الجديد 1444 هجريا شهدت بقاء قيمة خطاب الضمان البنكي المطلوب من كل شركة سياحة تقديمه للسماح لها بتنظيم رحلات العمرة عند الـ100 ألف جنيه، وهو ذات قيمة الخطاب خلال الموسم الماضىي، مشيرا إلى أن الشركات رحبت بقرار تثبيت قيمة خطاب الضمان نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها حاليا.

موسم العمرة 6 أشهر

وأضاف «أيمن» لـ«الوطن» أن الضوابط المنظمة للعمرة لهذا العام حددت مدة موسم العمرة الجديد بـ6 أشهر حيث يبدأ خلال شهرأكتوبر المقبل وينتهي مارس 2023، لافتا إلى أن كل شهر من تلك الأشهر ستحدد له كوتة عددية من تأشيرات العمرة وفقا لطاقة الطيران الناقلة للمعتمرين المصريين خلال هذا الشهر.

توثيق عقود وكالة العمرة

وأشار إلى أن شركات السياحة ستبدأ من الأحد المقبل ولمدة شهر في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة مع الوكالات السعودية، متوقعا أن تصل أعداد شركات السياحة التي ستنظم برامج العمرة إلى نحو 2000 شركة سياحة وذلك بعد حل أزمة اشتراطات المشرفين المرافقين للمعتمرين.

وأوضح «أيمن» أن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة خلال الموسم الجديد تضمنت عدم السماح لأي شركة لديها مشكلات قانونية أو عقوبات مستمرة للشهور المقبلة بتنظيم برامج العمرة، لافتا إلى أن الضوابط شملت أيضا الحقوق والواجبات التي تقع على كل من الشركة السياحية وأيضا على المعتمر.

وأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام قصرت تنظيم رحلات العمرة داخل البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، لافتا إلى أن أي تأشيرة عمرة لا يوجد عليها باركود البوابة لن يسمح لها بالخروج من المنافذ المصرية سواء البحرية أو البرية أو الجوية.