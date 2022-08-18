الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار واليورو

صعد الروبل إلى أعلى مستوياته في أسبوعين خلال تعاملات، اليوم الخميس، مقابل الدولار واليورو، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وفترة دفع الضرائب خلال الفترة المقبلة عادة ما تعزز الطلب على الروبل، بحسب رويترز.

هدوء تقلبات الروبل الروسي

هدأت تقلبات الروبل الروسي بعد أن شهد تقلبات حادة ووصوله إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 121.53 للدولار في بورصة موسكو في مارس الماضي، بعد أيام من إرسال روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير، ثم اندفاعها إلى سبع سنوات ذروة 50.01 في يونيو الماضي.

الروبل يسجل أعلى مستوى في أسبوعين

ارتفع الروبل بنحو 2% مقابل الدولار عند 59.52، وهو أعلى مستوى له منذ 2 أغسطس، وفي وقت سابق من التعاملات صعد الروبل بنسبة 2.2% إلى 60.30 مقابل اليورو، وهو الأعلى منذ أواخر يوليو، بحسب رويترز.

مدفوعات الضرائب

قال SberCIB Investment Research في مذكرة، إن الروبل من المفترض أن يواصل الارتفاع اليوم الخميس، مع اقتراب مدفوعات الضرائب في نهاية الشهر الجاري، والتي عادة ما تدفع الشركات التي تركز على التصدير إلى تحويل جزء من إيراداتها من العملات الأجنبية.

وأظهرت بيانات اقتصادية يوم الأربعاء، انخفاض أسعار المستهلكين في روسيا للأسبوع السادس على التوالي.

المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة

كان البنك المركزي الروسي، قد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 8% في يوليو الماضي، وقال إنه سيدرس الحاجة إلى مزيد من التخفيضات مع تباطؤ التضخم واستمرار الانكماش الاقتصادي لفترة أطول مما كان يعتقد سابقًا.

وتعمل تخفيضات أسعار الفائدة على تعزيز أسعار السندات وتخفيف الضغط الصعودي على الروبل من خلال جعل الودائع أقل جاذبية، مع دعم سوق الأسهم، حيث يسعى المستثمرون إلى المزيد من الأصول ذات العوائد المرتفعة لإيقاف أموالهم.