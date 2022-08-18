انتشال جثة طالب غرق في مياه الرياح التوفيقي بطوخ.. كان يستحم

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية جثة طالب غرق في مياه الرياح التوفيقي عند كوبرى برشوم بمدينة طوخ، حيث عُثر على الجثة عند كوبري العمار الكبرى.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال مناظرة الصفحة التشريحية، وطلب تحريات المباحث.

تفاصيل غرق طالب بطوخ

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وجود غريق في مياه الرياح التوفيقي بطوخ عند قرية برشوم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية وقوات الإنقاذ النهري، وتبين أن الطالب الغريق إسلام عبد النبي محمد، من أجهور الكبرى، وجرى انتشال الجثة من قبل قوات الإنقاذ النهري وفريق «غواصين الخير» بالمحافظة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتبين أن الغريق نزل للاستحمام بالمنطقة، ونظرا لعدم إجادته السباحة لقي مصرعه غرقا وجرى انتشال الجثة.

غرق طالب بالخصوص

وفي الخصوص، انتشلت أجهزة الانقاذ النهري جثة طالب بالصف الرابع الابتدائي، والذي لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة الخصوص، وذلك أثناء استحمامه هو وشقيقه بمياه الترعة، ولعدم إجادتهما السباحة جرفهما التيار، فقاما بالاستغاثة فتمكن الأهالي من إنقاذ شقيقه ولم يتمكنوا من إنقاذه.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بغرق طفل بالصف الرباع الابتدائي بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة القسم.

وبالمعاينة والفحص تبين أنه حال نزول كل من «ت ك ي»، 14 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، وشقيقه «ب ك ي»، 9 سنوات، طالب بالصف الرابع الابتدائي للاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة القسم، ولعدم إجادتهما السباحة جرفهما التيار فقاما بالاستغاثة بالأهالي الذين تمكنوا من إنقاذ الأول ولم يتمكنوا من إنقاذ الثاني.