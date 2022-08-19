مصروفات برامج الدراسات العليا بصيدلة قناة السويس 2022-2023.. اعرفها

أعلنت كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، عن برامج الدراسات العليا بكلية الصيدلة بالجامعة للعام الأكاديمي 2022- 2023، وفتح باب الالتحاق بها ومصروفاتها.

برامج الدراسات العليا بكلية الصيدلة

وأوضحت جامعة قناة السويس، أن البرامج بالكلية متاح التقديم بها حتى 15 سبتمبر 2022، مشيرة إلى أنها تتمثل فيما يلي:

الماجستير المهني في مراقبة الجودة الصيدلية

- «برنامج أكاديمي لمدة عامين» بنظام الساعات المعتمدة، والذي يحتوي على دراسة 52 ساعة معتمدة والنجاح في جميع المقررات بتقدير d، محسوبة على أساس حساب المعدل التراكمي.

العام الأول: 22 ساعة معتمدة «18 ساعة نظرى + 8 ساعات عملي».

العام الثانى: 24 ساعة معتمدة «14 ساعة نظرى + 20 ساعة عملي»

الماجستير المهني في التغذية الإكلينيكية

- «برنامج أكاديمي لمدة عامين» بنظام الساعات المعتمدة.

الماجستير المهني في إدارة الأعمال الصيدلية

- «برنامج أكاديمي لمدة عامين» بنظام الساعات المعتمدة.

برنامج دكتور الصيدلة «الفارم دي»

- برنامج أكاديمي لمدة عامين.

- يهدف إلى الموائمة بين ماتم دراسته في التعليم الصيدلي وماهو موجود في المجال العملي.

- تطبيق ماتم اكتسابه من آليات وتقنيات في تنمية المهارات.

- خدمة المريض والمجتمع.

برنامج الدبلومات التخصصية.. أكاديمي لمدة عام

- دبلوم التحليل الإكلينيكي والكيميائي الحيوي بمصروفات 3750 جنيها.

- تصميم الأدوية قسم الكيمياء الطبية بمصروفات 4800 جنيه.

- الصيدلة الصناعية، قسم الصيدلانيات 4050 جنيها.

- صيدلة المستشفيات، قسم الصيدلانيات، بمصروفات 3600 جنيه.

- مستحضرات التجميل، قسم الصيدلانيات بمصروفات 3600 جنيه.

- التكنولوجيا الحيوية، قسم الميكروبيولوجي بمصروفات 4050 جنيها.

- الصيدلة الإكلينيكية، قسم الممارسة الصيدلانية بمصروفات 8000 جنيه.

- النواتج الطبيعية، قسم العقاقير بمصروفات 3600 جنيه.

- السموم والتحليل الكيميائي الشرعي قسم الأدوية والسموم 3750 جنيها. .

- دبلوم تكنولوجيا تخليق الخامات الدوائية، قسم الكيمياء العضوية بمصروفات 3600 جنه.