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مصروفات برامج الدراسات العليا بصيدلة قناة السويس 2022-2023.. اعرفها

كتب:

أسماء زايد
08:20 ص | الجمعة 19 أغسطس 2022
جامعة قناة السويس- صورة تعبيرية

جامعة قناة السويس- صورة تعبيرية

أعلنت كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، عن برامج الدراسات العليا بكلية الصيدلة بالجامعة للعام الأكاديمي 2022- 2023، وفتح باب الالتحاق بها ومصروفاتها.

برامج الدراسات العليا بكلية الصيدلة

وأوضحت جامعة قناة السويس، أن البرامج  بالكلية متاح التقديم بها حتى 15 سبتمبر 2022، مشيرة إلى أنها تتمثل فيما يلي:

الماجستير المهني في مراقبة الجودة الصيدلية

- «برنامج أكاديمي لمدة عامين» بنظام الساعات المعتمدة، والذي يحتوي على  دراسة 52 ساعة معتمدة  والنجاح في جميع المقررات بتقدير d، محسوبة على أساس  حساب المعدل التراكمي.

العام الأول: 22 ساعة معتمدة «18 ساعة نظرى +  8 ساعات عملي».

العام الثانى: 24  ساعة معتمدة «14 ساعة نظرى + 20 ساعة عملي»

الماجستير المهني في التغذية الإكلينيكية

- «برنامج أكاديمي لمدة عامين» بنظام الساعات المعتمدة.

الماجستير المهني في إدارة الأعمال الصيدلية 

- «برنامج أكاديمي لمدة عامين» بنظام الساعات المعتمدة.

برنامج دكتور الصيدلة «الفارم دي»

- برنامج أكاديمي لمدة عامين.

- يهدف إلى الموائمة  بين ماتم دراسته في التعليم الصيدلي وماهو موجود  في المجال العملي.

- تطبيق ماتم اكتسابه من آليات وتقنيات في تنمية المهارات.

-  خدمة المريض والمجتمع.

برنامج الدبلومات التخصصية.. أكاديمي لمدة عام

- دبلوم التحليل الإكلينيكي والكيميائي الحيوي بمصروفات 3750 جنيها.

- تصميم الأدوية  قسم الكيمياء الطبية  بمصروفات 4800 جنيه.

- الصيدلة الصناعية، قسم الصيدلانيات 4050 جنيها.

- صيدلة المستشفيات، قسم الصيدلانيات، بمصروفات 3600 جنيه.

- مستحضرات التجميل، قسم الصيدلانيات بمصروفات 3600 جنيه.

- التكنولوجيا الحيوية، قسم  الميكروبيولوجي بمصروفات 4050 جنيها. 

- الصيدلة الإكلينيكية، قسم  الممارسة الصيدلانية بمصروفات  8000 جنيه.

- النواتج الطبيعية، قسم العقاقير بمصروفات 3600 جنيه.

- السموم والتحليل الكيميائي الشرعي  قسم الأدوية والسموم 3750 جنيها. .

- دبلوم تكنولوجيا تخليق الخامات الدوائية، قسم الكيمياء العضوية  بمصروفات 3600 جنه.

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