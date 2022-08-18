كليات جامعة قناة السويس بالإسماعيلية في المرحلة الثانية 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثانية 2022، ابتداء من اليوم، وعلى مدار 5 أيام للالتحاق بالعام الجامعي 2023، في الجامعات، ومن بينها جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وحددت المرحلة الثانية بمجموع بحد أدنى 246 درجة فأكثر للقسم العلمي، و238 درجة فأكثر للقسم الأدبي.

وأعلنت وزارة التعليم العالي عدد الأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد لطلاب المرحلة الثانية في جامعة قناة السويس بالإسماعلية، ويبلغ عدد الأماكن المتاحة للطلاب نحو 23 كلية ومعهد في مختلف التخصصات للعام الجامعي 2023

الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية في جامعة قناة السويس بالإسماعيلية:

1- المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية

2- كلية العلوم جامعة قناة السويس بالإسماعيلية «علوم ورياضة»

3- كلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

4- كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

5- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية «علوم ورياضة»

6- تمريض جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

7- معهد فني صحي رياضة الإسماعيلية

8- المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

9- كلية تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

10- كلية الآداب و العلوم الإنسانية جامعة قناة السويس بالإسماعيلية «انتظام - وانتساب»

11- تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

12- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

13- تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

14- تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

15- زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

16- كلية التربية قناة السويس بالإسماعيلية

17- كلية التربية «طفولة» قناة السويس بالإسماعيلية

18- كلية تربية «تعليم ابتدائي» قناة السويس بالإسماعيلية

19- كلية زراعة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

20 - كلية التجارة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

21- معهد فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

22- كلية سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

23- كلية التربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

وأعلنت وزارة التعليم العاليم والبحث العلمي اكتمال 4 كليات من جامعة قناة السويس بالإسماعيلية في المرحلة الأولى 2022، وذلك خلال إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

كليات جامعة قناة السويس في المرحلة الأولى 2022:

- كلية الطب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وجاء الحد الأدنى للقبول بالكلية 378 درجة.

- كلية طب الاسنان جامعة قناة السويس بالإسماعيلية وجاء الحد الأدنى للقبول بالكلية 376 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وجاء الحد الأدنى للقبول بالكلية 370 درجة.

- كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وجاء الحد الأدنى للقبول بالكلية 362 درجة.