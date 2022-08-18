الرئيس السيسي يطالب حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي بتطوير السياسات النقدية

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حيث أكد خلال اللقاء ضرورة تطوير السياسات النقدية، لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

وشدد الرئيس السيسي خلال اللقاء، مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.