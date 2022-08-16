يترقب مجتمع المال والأعمال والأسواق المحلية اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة مساء الخميس المقبل، وهو الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 2022.

اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة الخميس المقبل

يعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة مساء الخميس المقبل، هو الخامس منذ يناير 2022، إذ أن اللجنة اجتمعت في شهر فبراير الماضي، وثبتت أسعار الفائدة عند مستوياتها في نهاية 2021، وبحسب أجندة «البنك المركزي»، فإن اللجنة اجتمعت الاثنين الموافق 21 مارس الماضي، لترفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ما يعادل 1%.

الاجتماع الثالث لرفع أسعار الفائدة 2% في 19 مايو

وجاء اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة في 19 مايو 2022، وقرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ما يعادل 2%، قبل أن تثبت اللجنة في الاجتماع الرابع في 23 يونيو الماضي، أسعار الفائدة عند مستويات شهر مايو.

قبل اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة مساء الخميس المقبل الموافق 18 أغسطس الحالي، تسجل مستويات الفائدة 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض ليصل إجمالي ما رفعته اللجنة منذ بداية عام 2022 نحو 3%.