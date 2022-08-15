البنك المركزي: المدخرات في البنوك وصلت لـ7.2 تريليون جنيه خلال شهر

كشف البنك المركزي المصري في نشرته الشهرية الصادرة اليوم الإثنين، 15 أغسطس 2022، عن زيادة إجمالي الودائع بالبنوك المصرية، بما فيها الودائع الحكومية، بنسبة 1.7% على أساس شهري، لتسجل 7.21 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو 2022، مقارنة بحوالي 7.089 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل الماضي.

«المركزي»: الودائع الحكومية ارتفعت إلى 1,435 تريليون جنيه بنهاية مايو 2022

وأوضح البنك المركزي، أنَّ الودائع الحكومية ارتفعت إلى 1,435 تريليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بحوالي 1,408 تريليون جنيه، وتنقسم الودائع الحكومية إلى ودائع بالعملة المحلية والتي زادت إلى 1,24 تريليون جنيه وودائع بالعملة الأجنبية والتي زادت أيضا إلى 195,095 مليار جنيه.

ارتفاع الودائع غير الحكومية

وتابعت النشرة، «ارتفعت الودائع غير الحكومية لدى البنوك المصرية إلى 5,775 تريليون جنيه بنهاية مايو 2022، مقارنة بحوالي 5,68 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي».

بنود الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية

ووفقاً للمركزي، فإنَّ الودائع غير الحكومية موزعة على ودائع بالعملة المحلية والتي بلغت قيمتها 4,901 تريليون جنيه بنهاية مايو 2022، واستحوذ قطاع الأعمال العام على ما قيمته حوالي 95,7 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بلغت حصته 678,401 مليار جنيه، فيما سيطر القطاع العائلي على الحصة الأكبر بقيمة 4,112 تريليون جنيه.

بنود الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية

أما الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية فبلغت 873,225 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، سيطر القطاع العائلي على حصة بما يعادل 516,8 مليار جنيه، مقابل قطاعي الأعمال العام والخاص بحصص 59,846 و270,71 مليار جنيه.

يشار إلى حرص البنوك المصرية على إصدار منتجات مصرفية قادرة على جذب أكبر عدد من العملاء، ما يساهم في امتصاص السيولة وتوجيه المدخرات نحو القنوات الرسمية، وبالتالي دمج الاقتصاد غير الرسمي.