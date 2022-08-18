عضو مجلس الحوار الوطني: تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال البنك المركزي إضافة كبيرة

قال طلعت عبدالقوي، الأمين العام لاتحاد الجمعيات الأهلية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك ترحيب كبير بالتعديلات الوزارية الجديدة، وكذلك تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، وهو أمر هام في الفترة الحالية، خاصة وأن التغييرات الوزارية نتج عنها ضخ دماء جديدة تساهم في خلق قرارات جديدة وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تلك التغييرات تصب في صالح المواطن، خاصة في الملفات المهمة مثل التجارة والصناعة والصحة والتعليم، وكلها ملفات تهم المواطن بدرجة كبيرة.

حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي

وعن اختيار حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، أكد أنه اختيار إيجابي بضخ دماء جديدة، ودليل على الإيجابية، مضيفا: «الدكتور حسن عبدالله خبير بنكي، له سمعته ووجودة إضافة، فهناك ملفات مهمة مثل الاستثمار الداخلي والخارجي والدين العام والتضخم والسياسة النقدية».

وكان قد التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حيث أكد خلال اللقاء ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية، كما شدد خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.

خبرات حسن عبدالله

يشار إلى أن حسن عبدالله بدأ في البنك العربي الإفريقي الدولي في مصر عام 1982، ثم انتقل عام 1988 إلى فرع البنك ذاته في نيويورك، حيث عُين عام 1994 مساعدًا للمدير العام، ثم مديرًا عامًا عام 1999، ثم نائب رئيس البنك والعضو المنتدب عام 2000.