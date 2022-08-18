من هو حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد؟

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حيث أكد خلال اللقاء ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية، كما شدد خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز المعلومات عن حسن عبدالله:

حسن عبدالله، من مواليد عام 1960 عُين رئيسًا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مايو 2021.

الدرجات العلمية

حصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1982 من الجامعة الأمريكية في القاهرة، وماجستير في إدارة الأعمال عام 1992 من الجامعة ذاتها.

بداية العمل

كانت البداية في البنك العربي الإفريقي الدولي في مصر عام 1982، ثم انتقل عام 1988 إلى فرع البنك ذاته في نيويورك، حيث عُين عام 1994 مساعدًا للمدير العام، ثم مديرًا عامًا عام 1999، ثم نائب رئيس البنك والعضو المنتدب عام 2000.

كان عضوًا مؤسسًا في المجلس الوطني المصري للتنافسية، وعضوًا مؤسسًا ورئيسًا في جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة، وعضوًا في مجلس أمناء المعهد المصرفي المصري.

مناصب شغلها

شغل حسن عبدالله منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في البنك العربي الإفريقي الدولي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونغ كونغ، والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «وفاءً لمصر».

عضو مجلس إدارة بعدد من المؤسسات

عضو بمجلس إدارة أكثر من مؤسسة وشركة، وهي كالتالي: اتحاد المصارف العربية والفرنسية في باريس، الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، البنك المركزي المصري، شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، شركة تعبئة كوكا كولا مصر، شركة أنديفور مصر، وشركة المصرية للاتصالات.

شغل عضوية هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وعضوية المجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في القاهرة.