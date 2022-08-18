من هو حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد؟
كتب:
وليد عبد السلام
02:28 م | الخميس 18 أغسطس 2022
الرئيس السيسي وحسن عبدالله
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حيث أكد خلال اللقاء ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية، كما شدد خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.
وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز المعلومات عن حسن عبدالله:
حسن عبدالله، من مواليد عام 1960 عُين رئيسًا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مايو 2021.
الدرجات العلمية
حصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1982 من الجامعة الأمريكية في القاهرة، وماجستير في إدارة الأعمال عام 1992 من الجامعة ذاتها.
بداية العمل
كانت البداية في البنك العربي الإفريقي الدولي في مصر عام 1982، ثم انتقل عام 1988 إلى فرع البنك ذاته في نيويورك، حيث عُين عام 1994 مساعدًا للمدير العام، ثم مديرًا عامًا عام 1999، ثم نائب رئيس البنك والعضو المنتدب عام 2000.
كان عضوًا مؤسسًا في المجلس الوطني المصري للتنافسية، وعضوًا مؤسسًا ورئيسًا في جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة، وعضوًا في مجلس أمناء المعهد المصرفي المصري.
مناصب شغلها
شغل حسن عبدالله منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في البنك العربي الإفريقي الدولي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونغ كونغ، والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «وفاءً لمصر».
عضو مجلس إدارة بعدد من المؤسسات
عضو بمجلس إدارة أكثر من مؤسسة وشركة، وهي كالتالي: اتحاد المصارف العربية والفرنسية في باريس، الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، البنك المركزي المصري، شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، شركة تعبئة كوكا كولا مصر، شركة أنديفور مصر، وشركة المصرية للاتصالات.
شغل عضوية هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وعضوية المجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في القاهرة.