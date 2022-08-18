إكرام بدر الدين يشيد بتعيين حسن عبدلله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي

أشاد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيين حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»: «يأتي تعيين حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، واحدة من الخطوات الإيجابية التي تتخذها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، ونأمل خيرا من هذا التعديل المبشر».

أبرز الملفات أمام حسن عبدالله

ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الفترة الحالية من الفترات المهمة التي تمر بالدولة المصرية، لاسيما في المجال الاقتصادي، الذي يواجه عدد من التحديات في الوقت الحالي، حيث قال: «نحن نمر بفترة مهمة من الناحية الاقتصادية والمالية، ويوجد عدد من الملفات لابد من البت فيها».

وأوضح بدر الدين أن من أبرز الملفات التي تنتظر حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وهي مسألة سعر الفائدة والزيادة المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وأيضا سعر الجنيه المصري والحفاظ على استقراره أمام الدولار الأمريكي، فضلا عن الأمور المتعلقة بالقروض الخارجية وبنك النقد الدولي، وغيرها من الملفات الاقتصادية الأخرى التي تمثل أهمية على الساحة خلال هذه الفترة.

إكرام بدر الدين يشيد بتعيين حسم عبدالله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي

وأضاف بدر الدين: «القرارت الاقتصادية لابد من أن تتخذ بحكمة وتأني، لأنها تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع السياسية والمواطن المصري، وأتمنى أن تنجح الاختيارات الجديدة في تحسين الوضع الاقتصادي المصري ومواجهة كل التحديات الحالية».

كما أشاد بالتعديلات الوزارية الأخيرة التي شملت 13 حقيبة وزارية، مشددا على أن هذه التعديلات تتناسب مع المرحلة المقبلة، كما قال: «إن التغيرات تؤدي إلى نتائج إيجابية، وهو ما نتوقعه في الفترة المقبلة».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبدالله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، بعد أن اعتذر طارق عامر محافظ البنك المركزي، عن منصبه، ووافق الرئيس السيسي على اعتذاره، وتم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.