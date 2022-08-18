وزير الإسكان: نشتري فدان الأرض في جزيرة الوراق بـ6 ملايين جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنّ الدولة تتبع سياسة الشراء الرضائي للأراضي الزراعية داخل جزيرة الوراق، وهي سياسة تتبعها لتطوير المناطق العشوائية إذا كانت الأرض مملوكة للأهالي.

ثمن الفدان في جزيرة الوراق يصل لـ6 ملايين جنيه

وأضاف وزير الإسكان، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة قبل قليل، أنّ الدولة تدفع ثمن الفدان الواحد في جزيرة الوراق من الأراضي الزراعية بقيمة 6 ملايين جنيه، لافتا إلى أنّ الجزيرة تضم 888 فدانا تم شرائها رضائيا بنسبة 71% من المواطنين، بتكلفة 5 مليارات جنيه.

سعر الفدان في الوراق يكفي لشراء 17 فدانا في مدينة السادات

وأشار الجزار، إلى إمكانية شراء أراضٍ جديدة في مدينة السادات لمن يتم تعويضهم، موضحا أنّ سعر الفدان في جزيرة الوراق يكفي لشراء 17 فدانا في مدينة السادات.

وأوضح وزير الإسكان، أنّ الدولة قدّمت 3 أنواع من التعويضات، إذا كان الحائز وحده يعوض، ومالك الأرض يعوض على الأرض، وتعويض لمالك الأرض المبني عليها، فضلا عن تعويض اجتماعي لكل وحدة.

ولفت الجزار، إلى وجود خيار من الدولة لطرح وحدات سكنية في مجموعة من المدن الجديدة، في العبور وحدائق أكتوبر ومطار إمبابة.