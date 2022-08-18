أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، الحدود الدنيا للالتحاق بمختلف الكليات، ويبحث العديد من الطلاب عن مصاريف الجامعة البريطانية 2022-2023 وتنسيق الكليات المتاحة، وكذلك الأماكن المتاحة، سواء لكليات القطاع العلمي أو الأدبي.

وتستعرض الوطن في النقاط التالية مصاريف الجامعة البريطانية 2022-2023، وتنسيق الكليات المتاحة، في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء.

مصاريف الجامعة البريطانية 2022-2023 وتنسيق الكليات المتاحة

- طب الأسنان 80%.

- الصيدلة 74%.

- الهندسة 68%.

- التمريض 55%.

- الإدارة والاقتصاد 55%.

- الآداب 55%.

- الحقوق والدراسات القانونية 55%.

- اللغات والترجمة 55%.

- العلوم السياسية 55%.

- الفنون والفنون التطبيقية 55%.

- الإعلام 55%.

مصاريف الجامعة البريطانية في مصر 2022

أما بالنسبة لمصاريف الكليات في الجامعة البريطانية، فهي كالتالي:

مصاريف كلية طب الأسنان: 200 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة «كلينك»: 135 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة: 125 ألف جنيه.

مصاريف كلية الفنون: 160 ألف جنيه.

مصاريف كلية الحقوق: 105 ألف جنيه.

مصاريف كلية التمريض: 48 ألف جنيه

مصاريف كلية الهندسة: 160 ألف جنيه.

مصاريف كلية الطاقة: 130 ألف جنيه.

مصاريف كلية الإدارة والعلوم السياسية: 145 ألف جنيه.