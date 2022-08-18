مصاريف الجامعة البريطانية 2022-2023 وتنسيق الكليات المتاحة
كتب:
أحمد أبوضيف
04:57 م | الخميس 18 أغسطس 2022
الجامعة البريطانية - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، الحدود الدنيا للالتحاق بمختلف الكليات، ويبحث العديد من الطلاب عن مصاريف الجامعة البريطانية 2022-2023 وتنسيق الكليات المتاحة، وكذلك الأماكن المتاحة، سواء لكليات القطاع العلمي أو الأدبي.
وتستعرض الوطن في النقاط التالية مصاريف الجامعة البريطانية 2022-2023، وتنسيق الكليات المتاحة، في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء.
مصاريف الجامعة البريطانية 2022-2023 وتنسيق الكليات المتاحة
- طب الأسنان 80%.
- الصيدلة 74%.
- الهندسة 68%.
- التمريض 55%.
- الإدارة والاقتصاد 55%.
- الآداب 55%.
- الحقوق والدراسات القانونية 55%.
- اللغات والترجمة 55%.
- العلوم السياسية 55%.
- الفنون والفنون التطبيقية 55%.
- الإعلام 55%.
مصاريف الجامعة البريطانية في مصر 2022
أما بالنسبة لمصاريف الكليات في الجامعة البريطانية، فهي كالتالي:
مصاريف كلية طب الأسنان: 200 ألف جنيه.
مصاريف كلية الصيدلة «كلينك»: 135 ألف جنيه.
مصاريف كلية الصيدلة: 125 ألف جنيه.
مصاريف كلية الفنون: 160 ألف جنيه.
مصاريف كلية الحقوق: 105 ألف جنيه.
مصاريف كلية التمريض: 48 ألف جنيه
مصاريف كلية الهندسة: 160 ألف جنيه.
مصاريف كلية الطاقة: 130 ألف جنيه.
مصاريف كلية الإدارة والعلوم السياسية: 145 ألف جنيه.