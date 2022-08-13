مصاريف الجامعات الأهلية 2022.. أبرزها بنها والمنصورة والمنوفية

مصاريف الجامعات الأهلية 2022 الجديدة تشغل تفكير أولياء الأمور والطلاب بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح 12 جامعة جديدة لقبول الطلاب للدراسة للعام الجديد ببرامج الدراسات البينية من الجيل الرابع، والتي تخدم احتياجات سوق العمل، وبالتزامن أيضًا مع بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي.

مصاريف الجامعات الأهلية 2022

وتقدم «الوطن» في السطور التالية تفاصيل مصاريف الجامعات الأهلية 2022 في كل جامعة حلى حده بحسب ما أعلنت عنه الجامعات في بيانات لها:

مصاريف جامعة بنها الأهلية 2022

- كلية الهندسة: 60 ألف جنيه.

وتشمل كلية الهندسة مجموعة من البرامج المميزة البينية، وهي برامج هندسة التصنيع والمواد وهندسة الميكاترونكس والأتمتة، وهندسة نظم الاتصالات والهندسة الطبية وهندسة البناء والإسكان والتصميم للمجتمعات.

- كلية علوم الحاسب: 45 ألف جنيه.

وتشمل الكلية برامج اللغويات الحاسوبية وعلوم البيانات، وتطوير البرامج والتطبيقات والواقع الافتراضي والمعزز.

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال: 45 ألف جنيه.

وتشمل الكلية برامج إدارة الأعمال والعلاقات الدولية والإحصاء والتأمين والتسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية والاقتصاد والتمويل الدولي والمحاسبة ومعلوماتية الأعمال.

- كلية الفنون البصرية والتصميم: 45 ألف جنيه.

وتشمل الكلية برامج التصميم الداخلي والأثات وفنون الميديا والإعلان والنحت والتشكيل المعماري والترميم.

- كلية الطب: 90 ألف جنيه.

وتشمل الكلية برنامج الطب البشري.

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2022

- كلية الطب البشري: 85 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 80 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 45 ألف جنيه.

- كلية الحاسبات والمعلومات: 40 ألف جنيه.

جامعة الإسماعيلية الأهلية 2022

-كلية الطب: 90 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 85 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة: 65 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 25 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 25 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

- كلية التجارة الدولية واللغات: 25 ألف جنيه.

مصاريف جامعة أسيوط الأهلية 2022

- كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

- كلية علوم الحاسب الآلي: 69 ألف جنيه.

-كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2022

- برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية: 50 ألف جنيه.

- برنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة: 40 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2022

- كلية الطب: 95 ألف جنية.

تضم الكلية برنامج الطب والجراحة.

- كلية طب الأسنان 85 ألف جنية.

تضم الكلية برنامج طب وجراحة الفم والأسنان.

- كلية الصيدلة: 70 ألف جنية.

تضم الكلية برنامج «فارم دى كلينيكال».

- كلية الهندسة 60 ألف جنية.

تضم الكلية برنامج العمارة والتشييد وبرنامج الميكاترونكس وهندسة الروبوتات وبرنامج الحاسبات والاتصالات.

- كلية علوم الحاسب والبيانات: 45 ألف جنية.

تضم الكلية برنامج الأمن السيبرانى وبرنامج الأنظمة الذكية.

- كلية العلوم 45 ألف جنية.

تضم الكلية برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة.

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2022

-كلية الصيدلة: 75 ألف جنيه.

-كلية الطب البشرى: 110 ألف جنيه.

-كلية طب الفم والأسنان: 90 ألف جنيه.

-كلية الهندسة: 50 ألف جنيه.