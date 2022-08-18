وزير الإسكان: لا توجد دولة تبني وحدات سكنية وتفرشها مجانا للمواطنين مثل مصر

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه لا توجد دولة في العالم تبني وحدات سكنية وتفرشها للمواطنين مجانًا، مثلما تحقق في ظل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتعامل مع المناطق ذات الخطورة الدائمة في مصر.

زيادة موازنة المجتمعات العمرانية إلى 144 مليار جنيه

وأضاف وزير الإسكان، في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أن موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبلغ 144 مليار جنيه، بعدما كانت 13 مليار جنيه.

توفير الوحدات للميسورين من الإسكان الفاخر

ولفت «الجزار»، إلى أن الدولة بدأت العمل على بناء المباني الفاخرة، وأن ميسور الحال يريد التمتع بهذه الأسعار؛ فبدلاً من الشراء في مدن أخرى؛ يشتري من أماكن في الدولة مثل مدينة العلمين الجديدة.

وشدد على أن «مفتاح الحل» في زيادة موازنة الهيئة من 13 مليار جنيه إلى 144 مليار، هو مساندة فئتين محدودي ومتوسطي الدخل، وتوفير وحدات من الإسكان الفاخر لفئة الميسورين، على أن تمول عوائدها مشروعات الفئتين الأولى والثانية.