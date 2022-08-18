وزير الإسكان: مدينة المنصورة الجديدة ستكون جاهزة للافتتاح خلال 30 يوما

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن عددا من المدن الجديدة الكبرى ستكون جاهزة للافتتاح في الفترة المقبلة، موضحًا أنها أعمال ضخمة للغاية، وتلبي تطلعات المواطنين، مشيرا إلى أن مدينة المنصورة الجديدة ستكون جاهزة للافتتاح خلال 30 يوما.

بدء التشغيل التجريبي للعاصمة الإدارية يونيو الماضي

وأضاف وزير الإسكان، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة منذ قليل، أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة تمثل 4.3 مرات مثل مدينة الشيخ زايد، موضحاً أن الدولة بدأت التشغيل التجريبي للعاصمة الإدارية منذ شهر يونيو الماضي.

توفير بيئة المناسبة للانتقال إلى الحكومة والموظفين

وحتى يتم افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، شدد وزير الإسكان على ضرورة توفير بيئة مناسبة لانتقال الحكومة والموظفين، وسبل الإقامة والإعاشة.

ولفت إلى أن مدينة المنصورة الجديدة تكون جاهزة للافتتاح من آخر أغسطس إلى منتصف شهر سبتمبر، وهي مدينة تتعدى 16 ألف وحدة سكنية، وأن مدينة العلمين الجديدة ستكون جاهزة للافتتاح في أخر الصيف الحالي.