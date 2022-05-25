وحدات سكنية وكورنيش.. آخر مستجدات مشروعات مدينة المنصورة الجديدة «صور»

مدينة المنصورة الجديدة، واحدة من المدن الجديدة، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات المختلفة داخل المدينة، حيث تضم مدينة المنصورة الجديدة، عددا كبيرا من المشروعات السكنية، التى تضم وحدات سكنية، وفيلات، بالإضافة إلى الكورنيش والجامعة.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى، من مدينة المنصورة الجديدة حوالي 2063 فدانًا، وتضم عددا من المباني والخدمات المختلفة فى كل القطاعات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آخر مستجدات مشروعات مدينة المنصورة الجديدة، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق.

آخر مستجدات مشروعات مدينة المنصورة الجديدة

- يعد الكورنيش من العلامات المميزة لمدينة المنصورة الجديدة.

- يضم كورنيش مدينة المنصورة الجديدة: (ممشى - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال).

- توفير مقاعد جلوس للمواطنين وأنشطة مختلفة بجوار كورنيش مدينة المنصورة الجديدة .

- توفير الأنشطة المناسبة بالمنطقة الفاصلة بين الطريق الدولى الساحلى ومدينة المنصورة الجديدة.

- تضم تلك المنطقة، زراعات ومساحات خضراء، ومسارات للمشاة والدراجات بطول 4.2 كم، ومقاعد مظللة للمواطنين، وبرجولات.

- يضم مشروع «سكن مصر» بمدينة المنصورة الجديدة، نحو 196 عمارة، بإجمالي 4704 وحدة سكنية.

- يضم مشروع «جنة» «468» عمارة، بإجمالي 11232 وحدة سكنية.

- يضم مشروع الفيلات بمدينة المنصورة الجديدة، 1149 فيلا، بإجمالى 2103 وحدة سكنية.

- جارى الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بالمرحلتين الأولى والثانية بمدينة المنصورة الجديدة.

- جارى التنفيذ بالمرحلتين الثالثة والرابعة بنسب متقدمة.

- تم وجار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة الجديدة، وتضم (مساجد - كنيسة - مدارس - أسواق تجارية - مركز طبى).

- تم وجارى تنفيذ مشروعات وشبكات المرافق المختلفة.

- تضم مدينة المنصورة الجديدة جامعة إقليمية.

- تبلغ مساحة المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة حوالى 2063 فدانًا.