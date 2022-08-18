عاجل.. البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ حسن عبدالله، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوى 11.25%، 12.25%، على الترتيب ذاته.

البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية 2022

كان البنك المركزي المصري قد ثبت أسعار الفائدة، في آخر اجتماعاته في يونيو الماضي، بعد زيادتين متتاليتين، في اجتماعي لجنة السياسة النقدية، شهري مارس ومايو 2022.

ورفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة في مارس 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، لتصل للأول 9.25% والثاني 10.25% على التوالي، كما عاودت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في مايو 200 نقطة أساس، لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

اجتماع البنوك المصرية لمراجعة أسعار الفائدة على منتجاتها

وتعتزم لجان الأصول والخصوم في البنوك، الانعقاد الأسبوع المقبل؛ لمراجعة أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية مثل الشهادات الادخارية والودائع وحسابات التوفير بالعملة المحلية والعملات الأخرى كالدولار واليورو.

يذكر أن «المركزي» كان قد خالف التوقعات في اجتماعه الأخير يونيو الماضي بشأن أسعار الفائدة، بعدما زاد الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 0.75% لتصل إلى 1.75%، وتبعه في ذلك أغلب البنوك المركزية وخاصة بدول الخليج العربي، قبل أن يعاود الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة مرة أخرى في الشهر التالي، بواقع 75 نقطة مرة أخرى، وسط تنبؤات بعزمه الزيادة في اجتماعه المقبل سبتمبر القادم، في مسعى للسيطرة على التضخم.