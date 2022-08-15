موعد اجتماع البنك المركزي المصري.. الخامس هذا العام

موعد اجتماع البنك المركزي المصري مساء الخميس المقبل الموافق لـ 18 أغسطس، الذي يعد الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على مدار العام الجاري 2022 وفقا للأجندة الرسمية المعلنة للبنك بعد أن عقدت اللجنة 4 اجتماعات منذ يناير 2022 وسط توقعات تميل إلى رفع اللجنة أسعار الفائدة بنحو 1%.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

وحددت أجندة البنك المركزي، موعد اجتماع البنك المركزي المصري، الخميس المقبل، في خامس اجتماعات اللجنة خلال العام الحالي 2022.

وكانت لجنة السياسة النقدية عقدت 4 اجتماعات سابقة قبل موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل؛ الأول في شهر فبراير وثبتت موقف أسعار الفائدة والثاني كان جلسة استثنائية ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بمعدل 1% قبل أن ترفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بنحو 2% في اجتماع اللجنة بـ 19 مايو الماضي، بينما كان آخر الاجتماعات في 23 يونيو الماضي وثبتت اللجنة مستويات أسعار الفائدة.

تباين التوقعات بشأن أسعار الفائدة

وتوقع محمد ماهر خبير أسواق المال، أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 1% في موعد اجتماع البنك المركزي المصري الخميس المقبل.

وأرجع ماهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، توقعاته إلى أن البنك المركزي المصري يسعى بكل جدية إلى امتصاص معدلات التضخم المرتفعة التي بلغت نحو 14.6% في إجمالي الجهورية بينما وصلت إلى 13.6% في المدن المصرية، مشيرا إلى أن تلك الأرقام المرتفعة تحتاج إلى تدخل البنك المركزي المصري لامتصاص هذا التضخم.

فيما توقع آخرون أن تثبت لجنة السياسات أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل، وذلك للمحافظة على مستهدفات معدلات النمو، وعدم زيادة تكلفة الدين الذي تستهدف الدولة خفض معدلاته خلال الـ5 سنوات المقبلة.