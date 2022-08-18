وزير الإسكان: الجمهورية الجديدة ستحسن شكل البلد.. والوراق أنشئت بشكل عشوائي

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنى خطة للتطوير الشامل للبلاد، وأن الجمهورية الجديدة ليست مجتمعات عمرانية جديدة فقط، ولكن تحسين شكل الجمهورية بأكملها، سواء داخل الدولة في العمران القائم، أو في المدن الجديدة.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعمل في العمران القائم من باب مسؤوليتها المجتمعية

وأضاف وزير الإسكان، في مؤتمر صحفي له في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعمل في العمران القائم من باب مسئوليتها المجتمعية، وأنها «مش ناقصة أرض»، ولكن تعمل لأنها الجهة التي لديها القدرة المالية لتحقيق التنمية وفق الرؤية الموضوعة من الرئيس السيسي، من حيث البناء والتشطيب وتسليم الوحدات المؤثثة والمفروشة.

وأوضح أن الهيئة تعمل مع محافظة القاهرة في نطاق مثلث ماسبيرو رغم أنها ليست مالكا، وكذلك في منطقة سور مجرى العيون، موضحا أن مردود نشاط هيئة المجتمعات العمرانية للدولة والمواطنين.

جزيرة الوراق أنشئت عشوائيا دون تراخيص بناء

وأشار إلى أن جزيرة الوراق أنشئت عشوائيا دون تراخيص بناء ودون بنية أساسية وسط النيل، ودون تملك الأرض، ولكن الدولة تعوض أي حائز أو مالك.