برلماني: تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ «المركزي» جاء في توقيت مهم للغاية

أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي.

تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي

أكد النائب علاء عابد، أن الدكتورحسن عبد الله يتمتع بخبرة مصرفية كبيرة، على مدار أكثر من أربعين عاما، وشغل العديد من المناصب، منها منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الافريقي، كما تولى رئاسة مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية بهونج كونج، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «وفاء لمصر»، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ مايو 2021، كما شغل عضوية هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

إصلاح وضع العملة المصرية

وهنأ رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الدكتور حسن عبد الله بمنصبة الجديد، مؤكدا أن قرار تعيينه قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، يأتي في وقت مهم للغاية، إذ أن الدوله المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة، لجذب مزيد من الاستثمارات، وإصلاح وضع العملة المصرية، والحد من نسبة التضخم في ظل الأوضاع العالمية، التي أثرت على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري، إذ أن مصر جزء من العالم، وتتاثر بما يحدث فيه.

قرار جمهوري بتعيين قائما بأعمال محافظ البنك المركزي

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، إذ أكد الرئيس خلال اللقاء، ضرورة تطوير السياسات النقدية، لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

كما شدد الرئيس خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.