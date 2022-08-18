2.9 مليار جنيه مكاسب في البورصة بعد تعيين قائم بأعمال محافظ البنك المركزي

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على مكاسب سوقية بلغت 2.9 مليار جنيه، بالتزامن مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين حسن عبدالله، قائما بأعمال رئيس البنك المركزي، وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 مرتفعا بمقدار 36 نقطة بنسبة صعود 0.36% مسجلا مستوى إغلاق عند 10094.16 نقطة.

اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية

وقال حسام عيد خبير أسواق مال، إنّ ارتفاع المؤشر الرئيسي البورصة جاء بفضل اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية، بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع وجني الأرباح بالاسهم القيادية.

وأضاف عيد لـ«الوطن»، أنّ هناك حالة من الترقب لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري التي من المقرر أن تجتمع اليوم.

استقرار المؤشر الرئيسي

وتابع المحلل المالي، أنّ استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10000 نقطة، قد يدفعه لاختبار واختراق مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 10200 نقطة مدعوما باستمرار نشاط الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد اختتم التعاملات على تراجع بنهاية واغلق على خيائرة محدود بلغت 2.63 نقطة بنسبة هبوط طفيف قدره 0.12% مسجلاً مستوى إغلاق عند 2159.25 نقطة.

استمرار عمليات جني الأرباح والتصحيح لأغلب الاسهم

وتوقع عيد، أنّه حال استعادة المؤشر السبعيني لمستوى 2160 والاستقرار أعلاه، يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 2200 مدعوما بعودة نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية، موضحا أنّه حال استمرار عمليات جني الأرباح والتصحيح لأغلب الأسهم، قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2100 نقطة.