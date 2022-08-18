الشركة المتحدة توجه الشكر لـ حسن عبدالله بعد تعيينه قائما بأعمال محافظ البنك المركزي

وجه مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشكر لـ حسن عبدالله رئيس مجلس الإدارة على مجهوداته الكبيرة خلال الفترة الماضية، والتي شهدت تحقيق العديد من النجاحات على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس الإدارة، صباح اليوم، في سياق متابعته لسياسات التطوير.

المتحدة تتمنى التوفيق لحسن عبد الله

وأكدت الشركة أنه بالرغم من التحديات التي تواجه صناعة الإعلام في العالم تمكنت المجموعة من تحقيق أهداف النمو التي تتسق مع طموحاتها كأحد أكبر الكيانات الإعلامية في الشرق الأوسط.

وأعرب مجلس إدارة الشركة المتحدة عن خالص أمنياته بالتوفيق لـ حسن عبدالله في مهمته الجديدة بعد اختياره قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.