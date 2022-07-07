رئيس «المتحدة للخدمات الإعلامية»: لن نجد تاريخا أفضل من مؤتمر المناخ لإطلاق قطاع الأخبار

قال المهندس حسن عبد الله، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه منذ عام وعدة أسابيع تقريبًا، أثناء عقد المؤتمر الخاص بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تم الإعلان عن استهداف قطاع للأخبار في شركة المتحدة، تتألف من 4 قنوات، من بينها قناتين محليتين، وواحدة إقليمية، وأخرى دولية، وبفضل الله استطعنا في الوقت الحالي، تحديد موعد الانطلاق والتاريخ الذي سيتم بث القنوات فيه، موضحًا أن الشركة المتحدة لن تجد موعدًا أو تاريخا أفضل من بدء مؤتمر المناخ، الذي ستستضيفه الدولة المصرية في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، كونه سيكون حدثا عالميا على أرض مصر، وسيكون على مستوى عالي للغاية من الحضور.

الدولة المصرية قوتها في مواطنيها

وأضاف «عبد الله»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان، ويُعرض على شاشة «DMC»، أن القنوات ستكون جاهزة للانطلاق في نوفمبر، وهناك تكثيف في العمل من أجل إخراج تلك القنوات على أفضل شكل، فكل قناة سيكون لها هوية مختلفة عن القناة الأخرى، وقد تحتاج كل قناة مجموعة عمل مختلفة عن القناة الأخرى، مؤكدًا في الوقت ذاته، أنه سيتم الاستعانة بشخصيات من خارج القنوات، كي يستطيعوا دعم الجزء الإقليمي والدولي، موضحًا أننا في شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نؤمن باكتشاف المواهب، ونؤمن بأن الدولة المصرية قوتها في المواطنين بها، والمواهب المتواجدة في الدولة.

دعم المواهب في كل المجالات

وأشار رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أنه يجر العمل على دعم المواهب في كل المجالات، سواء المحور الرياضي أو الفني أو غيره، «هتبقى أول سنة نعمل جهد منظم في المجال الرياضي، وهناخد حوالي 200 متدرب، ونقدر ندربهم ويبقى عندنا قاعدة بيانات»، موضحًا أننا في منتدى شركة المتحدة للإبداع، سيتم جمع كل المبادرات التي سيتم طرحها بمختلف المجالات، «مهتمين أننا نطلع مواهب ونساعد الناس، وهما اللي هيجيبوا لينا الأفكار الجديدة»، متوقعا أن يتم الانتهاء من كل هذه الأمور على آخر العام، وسيكون كل هذه الأمور على أرض الواقع.

وتابع: «شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت عن قناة الأخبار جديدة منذ عام، إحنا دلوقتي حاطين ليها خطة عمل، ونسير فيها بطريقة معينة، معداتنا جاهزة وكله تمام، والزميل أحمد الطاهري سيكون على رأس هذه المنظومة عشان يقدم جهد كبير ومنظم».