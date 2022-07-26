«المتحدة للخدمات الإعلامية»: الشعب المصري بطبعه ذواق للفن والثقافة

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشعب المصري بطبعه ذواق للفن والثقافة، لكنه يحتاج للحصول على المادة بالأساس، «لما بنعرض على شاشتنا أفلام الأبيض والأسود بيكون ليها جمهور كبير، وجزء منها يرتبط بهوية الناس».

تفاصيل البروتوكول بين المتحدة ووزارة الثقافة

وأضاف «صالح» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء» وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه وفي حال جرى عرض مختلف أنواع الفنون الأصلية على المشاهدين فيعطي هذا انعكاسا كبيرا على المواطن والخدمات التي تقدمها الشركة له، «البروتوكول بين المتحدة ووزارة الثقافة واجهة جيدة».

زيادة المتابعين للحفلات

وأوضح الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن عرض مهرجان الموسيقى العربية على شاشات المتحدة لاقى جماهير مشاهدات جيدة من قبل المواطنين، متابعا: «الحفلة اللي في الأوبرا بيحضرها ألفين شخص، بيحضرها على التليفزيون مئات الآلاف، والملايين عبر المنصات المختلفة».

إفادة الجمهور

وأكد الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن هذا دائما ما يعود بالنفع على الخدمات المقدمه للمواطن عبر الشاشات المختلفة والمحتوى المقدم للجماهير، «سنساعد الناس القائمة على العمل الثقافي للانتشار بطريقة تدفع الأعمال بالخروج بمنتجات أفضل وأحسن عبر شاشات المتحدة».

ويأتي التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الثقافة ضمن تطوير المحاولات المستمرة لتطوير الإعلام المصري.