الإسكان: خصصنا 61 فدانا لبناء 4 آلاف وحدة سكنية لأهالي جزيرة الوراق

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الوزارة طرحت عددًا من الوحدات السكنية في المدن الجديدة لأهالي جزيرة الوراق كمدينة العبور وحدائق أكتوبر ومنطقة مطار إمبابة، وبعض مستحقي التعويض انتقلوا إلى مدينة العبور بواقع 75 شخصًا، و26 آخرين ذهبوا إلى منطقة حدائق أكتوبر، و49 إلى منطقة مطار إمبابة، مشددًا على أنه جرى تخصيص 61 فدانًا لبناء السكن البديل بواقع 4000 وحدة سكنية للأهالي.

الجزار: الحكومة لن تبني دون وجود فكرة تخطيطية

وأضاف «الجزار»، خلال مؤتمر صحفي للوزير بشأن تطوير جزيرة الوراق، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة لا تمتلك أراضي داخل جزيرة الوراق لإعادة تسكين المواطنين بها، ولا تستطيع التعدي على الأراضي الزراعية المستحوذ عليها للبناء، ومن ثم فلن تقوم الحكومة بالبناء دون وجود فكرة تخطيطية، «ده محتاج دراسة ووقت».

الجزار: نقل ملكية 45 فدانًا عن طريق الشراء الرضائي

واستطرد: «لما بدأنا نعمل إعادة بناء في الوراق اخترنا منطقة عاجلة بواقع 61 فدانًا، وبدأنا نبني فيها السكن البديل بواقع 4000 وحدة سكنية، والمنطقة اللي خصصت للبناء تم نقل ملكية 45 فدانًا منها عن طريق الشراء الرضائي من الناس في مناطق مبني فيها وحدات، علشان الناس ترجع مطرح مكانت موجودة».