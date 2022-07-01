رسالة غامضة من سيمون: «لما تتعب وتموت في النهاية.. إيه بقى اللي هينفعك؟»

وجهت الفنانة سيمون رسالة غامضة لأحدهم دون الكشف عن هويته، للتحذير من التعالي على الناس والتسبب في مشكلات لهم، ومطالبته بضرورة التواضع، خصوصًا أن الحياة ليست دائمة للبشر ولن يبقى سوى عملهم وما قدموه نفعًا للناس، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

سيمون تدعو للتواضع والمعاملة الطيبة للناس

وكتبت سيمون، عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، قائلة: «لمًا تعيا وتموت في الآخر النهارده ولا بعد سنين، إيه بقي اللي هينفعك يا سيدي!؟ لسانك، عملك، كلمة حق قلتها أو ماقلتهاش في وقتها أو بعدها، ضميرك حكّمته في إيه؟! ومع مين!؟».

وأضافت في رسالتها: «كتمت غيظك مرة وعفيت عن مقدرة عشرين وبعد ده كله! إيه اللي هيفضلك غير سيرة طيبة ومعاملة حسنة وعدالة بين بني آدمين، افرح واغضب وثور واعند واتكبر وساعد حد أو على الأقل ماتعثرهوش».

وتابعت نجمة التسعينات الفنانة سيمون: «تواضع عن قوة مش خسة بس إعرف إنها بيك من غيرك ومن غيرهم خلصانة فمشيها زي ماتشوفها، وزي ما إنت فاكر! أنا عن نفسي بعامل ربنا في كل الناس، وربنا بقى يديني على قد نيتي مع الناس ويديهم برضه!».

سيمون تحيي حفلًا في ساقية الصاوي 14 يوليو

وتلتقي الفنانة سيمون بجمهورها في حفل بساقية الصاوي يوم 14 يوليو الجاري عقب إجازة عيد الأضحى، وذلك بعد نجاح الحفل الذي أحيته الشهر الماضي بالساقية وكان كامل العدد، وتفاعل معها الحضور بعد ما قدمت لهم عددًا من أغنياتها الجديدة والقديمة.