سيمون: «طارق الكاشف اكتشفني وتوقع إني هكون نجمة البوب الحديثة.. وحصل»

كشفت الفنانة سيمون عن بداياتها الفنية، لافتة إلى أن طارق الكاشف هو من اكتشفها وقدمها للفن، حيث توقع لها أن تكون نجمة البوب الحديثة: «طارق الكاشف هو اللي قدمني للفن وهو اللي قدمني للغناء وتوسم فيا اني هبقى نجمة البوب الحديثة وحصل».

استمرار الأغاني دليل أنها جيدة

وأوضحت سيمون خلال لقائها مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن في بداية غنائها كان هناك البعض لا يستوعب ما تقدمه ويرفضه، مشيرة إلى أنها تعتبر أن الزمن كفيل بأن يجعلك تقبل ذلك ضاربة المثل بوجود هذه الأغاني التي قدمتها، وأن استمرار هذه الأغاني التي قدمتها دليل على وجود شيء جيد بها، فالزمن كفيل بالحكم على الأمور الجميلة.

طول الوقت كنت على طبيعتي

وأشارت سيمون إلى أن بداية مشاركاتها الفنية كانت في أثناء دراستها الجامعية، معتبرة أن الصدفة وحدها جعلتها تدخل الفن، مضيفة: «الجميل في الموضوع إني كنت على طبيعتي وطول الوقت كنت على طبيعتي والبنات الطبيعية كانت كدة»، وأنها كانت تمثل بنات الجامعة في جيلها رغم أن فتيات جيلها كن يرتدين الملابس الكلاسيكية والفساتين.

وأوضحت أنها لم تتغير: «من بدايتي لغاية هذه اللحظة مفيش أي حاجة تغيرت ويمكن شوية نضج وحكم الزمن إني مبحبش الحاجات اللي فيها مظاهر جامدة قوي».