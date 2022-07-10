حفلات عيد الأضحى.. أسعار تذاكر حفل «سيمون» في ساقية الصاوي

يستقبل مسرح الحكمة بساقية الصاوي في الزمالك حفلًا جديدًا للفنانة سيمون ضمن خريطة احتفالات عيد الأضحى المبارك يوم الخميس الموافق 14 يوليو الجاري الساعة 8 مساء.

وكتبت سيمون عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: ‏«ياللا بقي اللي في الساحل يرجع واللي هنا يجي في انتظاركم الخميس الجاي على طول 14 يوليو في ساقية الصاوي، نفرح ونغني ونستمتع ونفرح».

أسعار تذاكر حفل سيمون

وأعلنت ساقية الصاوي عبر موقعها الإلكتروني أسعار تذاكر حفل سيمون وتوافرها بفئة واحدة فقط، بلغ سعر تذكرة الحفل 150 جنيهًا، ويمكن الحصول على التذاكر إلكترونيًا او من خلال مقر الساقية بالزمالك

وتقدّم سيمون خلال الحفل بباقة مميزة من الأعمال الفنية التي قدمتها خلال مشوارها الفني، كما يتضمن برنامج الحفل باقة من الأغنيات القديمة والحديثة، من بينها مش نظرة وابتسامة وغيرها.

وتعد أغنية «الروح الفرفوشة» أحدث أعمالها والتي طرحتها بنهاية شهر فبراير الماضي، وتعد هذه الأغنية شرارة جديدة لإعادتها للساحة الفنية بعد غياب دام لمدة 15 عامًا، وتعتبر مزيجا من أغنيات التسعينيات والأغنيات المعاصرة، وهي من كلمات هشام قباري، ألحان أحمد مصطفى وتوزيع شريف الوسيمي.

وحلت صاحبة الروح الفرفوشة ضيفة على برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أمس، السبت الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وآخر الأعمال الفنية التي شاركت بها سيمون، كان مسلسل قيد عائلي في العام 2019، حيث قدّمت دور أماني، والمسلسل من بطولة ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبدالله، محمد رياض، بوسي وغيرهم.

أخر حفلات سيمون

يذكر أن سيمون قدمت أولى حفلاتها في ساقية الصاوي الشهر الماضي والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وكانت أعلنت عبر حسابها على موقع تبادل الصور نفاذ تذاكر الحفل، وبدأت الحفل بأغنية «في حاجة كدة» وبعدها رحبت بالجمهور، وأعربت عن فرحتها بحضورهم، وتفاعل الجمهور معها ومع أغنياتها التي قدمتها خلال الحفل.