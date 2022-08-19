بالأسماء.. إصابة 8 بينهم حالة خطرة في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

رفع مسؤولو مجمع الإسماعيلية الطبي حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، مساء اليوم الخميس، بالتزامن مع استقبال 8 مصابين، بينهم 4 أطفال، في حادث انقلاب سيارة «سوزوكي»، قرب مدينة القصاصين، في وقت سابق عصر اليوم.

واستدعت هيئة الرعاية الصحية الأطباء والاستشاريين بأقسام الجراحة العامة وجراحة الأطفال والمخ والأعصاب والعظام، إلى قسم الطوارئ في مجمع الإسماعيلية الطبي، للتعامل مع المصابين وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «محمد السيد محمد إبراهيم»، 35 سنة، وابنته «رقية محمد السيد»، 3 سنوات، و«سليمان جودة محمود»، 38 سنة، و3 من أطفاله «محمود»، 10 سنوات، و«هدى»، 6 سنوات، و«محمد»، 12 سنة، و«أسماء محمد عبدالعظيم»، 30 سنة، و«هبة أحمد عبدالعظيم»، 29 سنة، وجميعهم يقيمون بمحافظة الشرقية.

وأكدت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي لـ«الوطن» أن الإصابات تنوعت بين اشتباه كسر في العمود الفقري والفقرات العنقية وإصابته خلع في الكاف الأيمن وكدمات وسحجات وجروح في مختلف أنحاء الجسم.

وأشارت المصادر الطبية الي أن كافة الحالات شبه مستقرة وأنه من المتوقع خروجها خلال الساعات القليلة المقبلة عدا حالة واحدة خطرة للطفل محمد سليمان جودة 12 سنة جراء إصابته بكسور في الفقرات العنقية وكسر بالعمود الفقري.

اختلال عجلة القيادة وراء الحادث

وكان قد تلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة سوذوكي تحمل لوحات معدنية رقم ر ج و 8357 علي وصلة الدواويس تحمل علي متنها 8 أشخاص.

وبحسب شهود العيان والتحريات الأوبئة فإن اختلال عجلة القيادة في يد السائق وراء انقلاب السيارة فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن بـ 6 سيارات إسعاف الي مكان الحادث نقلت كافة المصابين الي مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.