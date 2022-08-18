محافظ الشرقية يوجه بسرعة صرف التعويضات لأسرة ضحايا حادث الإسماعيلية

أدى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واجب العزاء والمواساة لأسرة ضحايا قرية «بهنباي»، بمركز الزقازيق، الذين لقوا مصرعهم إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي، أثناء توجههم إلى مدينة فايد، بمحافظة الإسماعيلية، مما أسفر عن وفاه 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين من أبناء القرية.

وفاة 8 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم

وأعرب محافظ الشرقية عن بالغ حزنه للمصاب الأليم، سواء لأسرة الضحايا أو لأهالي القرية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما أجرى محافظ الشرقية اتصالاً هاتفياً بوكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي الحادث، والتأكد من توافر كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

إنهاء إجراءات صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، عبدالحميد الطحاوي، بسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا والمصابين، طبقاً للقرار الوزاري المنظم للإغاثة، وكذا التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير كافة أوجه الرعاية والمساعدة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين.

وقدم أهالي الضحايا الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على المشاركة في تقديم واجب العزاء والمواساة لهم بقريتهم بهنباي، في مصابهم الأليم، وتواصله مع المسؤولين في محافظة الإسماعيلية، لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

رافق محافظ الشرقية أثناء تأدية واجب العزاء في ضحايا حادث الإسماعيلية، كل من الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، وعبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد الأباصيري، رئيس حي ثاني الزقازيق.