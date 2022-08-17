ارتفاع أعداد ضحايا حادث الإسماعيلية إلى 8 بعد وفاة طفل في المستشفى

ارتفع عدد وفيات حادث طريق «الإسماعيلية - فايد» الصحراوي، الذي وقع اليوم، إلى 8 أشخاص، بعد وفاة طفل في مجمع الإسماعيلية الطبي متأثرا بإصابته.

وكان 7 أشخاص توفوا في الساعات الأولى من صباح اليوم، جراء انقلاب سيارة ميكروباص على وصلة أبوسلطان، وأُصيب 13 آخرين جميعهم من أسرة واحدة بقرية بنبهاي في محافظة الشرقية.

وقالت المصادر الطبية لـ«الوطن»، إنّ الطفل المتوفى يدعى «محمود» 3 أعوام، ووصل إلى المستشفي مصابا بتوقف في عضلة القلب والتنفس، مشيرة إلى أنّ الأطقم الطبية حاولت إجراء إنعاش قلبي رئوي، إلا أنّه لم يستجب.

طوارئ في مجمع الإسماعيلية الطبي

وشهد مجمع الإسماعيلية الطبي، حالة طوارئ قصوى مع استدعاء استشاري الجراحة والمخ والأعصاب وجراحة الأطفال بسبب كثرة الحالات، حيث قالت مصادر طبية لـ«الوطن»، إنّ 3 حالات من المصابين في حالة غير مستقرة، وجار إجراء الفحوصات الطبية والأشعات والتحاليل اللازمة لهم.

وأشارت المصادر إلى أنّ الإصابات تنوعت بين توقف في القلب والتنفس ونزيف داخلي في البطن والصدر والرأس، وكسور في العمود الفقري والضلوع والقدمين والساقين، وجروح في مختلف أنحاء الجسم لعدد كبير من المصابين.

أسماء المتوفيين

واسفر الحادث عن مصرع: «ريم ص. ا» 22 عاما، «عصام ف. ا» 50 عاما، «مني ف. ا» 42 عاما، «السيد م. ا» 10 أعوام، و«أصالة ع. ا» 20 عاما، «مصطفى ا. س» 45 عاما، و«بسمة ف. ا» 45 عاما، «محمود ع» 3 أعوام، آخر المتوفين داخل المستشفى، وجميعهم مقيمين بمنطقة بهنباي في الشرقية من عائلة واحدة.