أول صور لحادث الإسماعيلية.. رحلة مصيف عائلية تحولت لمأساة بمصرع 8 أشخاص

دماء على الأسفلت، ودوي لسيارات الإسعاف، وتجمع لعشرات المواطنين على طريق «الإسماعيلية - فايد» الصحراوي، محاولين إنقاذ واستخراج المصابين في حادث ميكروباص مروع، إلا أن الكارثة قد حلت بمصرع 8 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم طفلين، وأصيب 12 آخرين.

بحسب التحريات الأولية، فإن جميع المتوفيين والمصابين في الحادث من عائلة واحدة، وجميعهم مقيمين في قرية بنبهاي التابعة لمحافظة الشرقية.

وأشارت التحريات، إلى أن العائلة كانت في طريقها إلى مدينة فايد في الإسماعيلية، لقضاء يوم في أحد المصايف، إلا أنهم تعرضوا للحادث على بعد 15 كيلو من المدينة.

شهود: اختلال عجلة القيادة سبب الحادث

يذكر أن السيارة الميكروباص، تحمل لوحات معدنية رقم «ر هـ ج 9264»، وتعرضت للانقلاب على وصلة طريق أبو سلطان، المتفرعة من طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي المؤدي لمدينة فايد.

وقال شهود عيان، إن السيارة تعرضت لخلل في عجلة القيادة، ما تسبب في انقلابها على الطريق عدة مرات وتدميرها بالكامل، ما تسبب في مصرع 7 أشخاص في الحال، ووفاة طفل فور وصوله إلى المستشفى.

أسماء وأعمار المصابين

أسفر حادث الإسماعيلية، عن مصرع كل من: ريم صلاح السيد 22 سنة، وعصام فاروق السيد 50 سنة، ومني فاروق السيد 42 سنة، والسيد مصطفي السيد 10 سنوات، وأصالة عصام السيد 20 سنة، ومصطفي السيد سعدة 45 سنة، وبسمة فاروق السيد 45 سنة ومحمود عصام 3 سنوات، آخر المتوفين الذي لفظ الأنفاس الأخيرة داخل المستشفى.

استدعاء الأطقم الطبية ورفع الطوارئ للقصوى

استدعت هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، جميع الأطقم الطبية ورفعت درجة الطوارئ إلى الدرجة القصوي.

ووفقا للمصادر الطبية في المستشفى، فإنه تم استدعاء جميع استشاري الجراحة والمخ والأعصاب وجراحة الأطفال، بسبب كثرة الحالات.

وأضافت المصادر الطبية لـ«الوطن» أن 3 حالات بين المصابين في حالة غير مستقرة حتى الآن، وجاري إجراء الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل اللازمة لهم.

وأشارت إلى أن الإصابات تنوعت بين توقف في القلب والتنفس ونزيف داخلي في البطن والصدر والرأس ووكسور في العمود الفقري والضلوع وكسور في القدمين والساقين وجروح في مختلف أنحاء الجسم لعدد كبير من المصابين.