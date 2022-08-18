محمود محيي الدين: حسن عبدالله صاحب خبرة مصرفية متميزة

التقى الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، مع حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، بعد صدور قرار تعيينه قائما بالأعمال.

وقال الدكتور «محيي الدين»، عبر صفحته الشخصية، إنّه سعد بلقاء صديقه العزيز والمصرفي المخضرم صاحب الخبرة المتميزة حسن عبدالله، وهنّأه بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.

لقاءات مع القيادات السياسية

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، اليوم الخميس، وتبعه لقاء آخر جمعه برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، للتباحث بشأن الملفات الاقتصادية.

مناصب بارزة تقلدها محمود محيي الدين

يشغل «محيى الدين» منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، كما شغل منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، كما كان أول وأصغر وزير استثمار مصري، وعمل أستاذ جامعي ومحاضر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لسنوات عديدة.

اعتذار طارق عامر

وأعلن طارق عامر اعتذاره عن منصب محافظ البنك المركزي، أمس الأربعاء، والذي شغله، وقدّم «عامر» الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مساندته له خلال فترة توليه منصبه، مؤكداً أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

ومن ناحيته، قدَّم رئيس الجمهورية الشُكر إلى طارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي.