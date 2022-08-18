ادعت سقوطه على السلم .. تأجيل محاكمة المتهمة بقتل زوجها في الشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق، في محافظة الشرقية، مساء اليوم الخميس، تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بقتل زوجها، بمعاونة آخر، لوجود علاقة عاطفية بينهما، في مدينة العاشر من رمضان، إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين، وسكرتارية إسلام محجوب، ويامن محمود.

بلاغ بمقتل مواطن داخل شقته

وتلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، بمديرية أمن الشرقية، من شخص وشقيقته، يقيمان بدائرة القسم، بوفاة شقيقهما المقيم بدائرة القسم بمحل سكنه، واكتشافهما وجود إصابات بالجثة واشتباههما في الوفاة جنائياً، واتهما زوجة المتوفي بقتل شقيقهما، بمعاونة آخر، «له معلومات جنائية»، من أقارب المجني عليه.

اعترافات الزوجة المتهمة بقتل زوجها

وبمناقشة زوجة المتوفي، اعترفت بوجود خلافات بينها والمتهم الثاني وبين زوجها، أسفرت عن مشاجرة تعدى على إثرها المتهم الثاني عليه بالضرب بالأيدي وبعصا خشبية «أرشدت عنها»، فأحدث إصابته المشار إليها ووفاته، فاتفقت والثاني على الاتصال بشقيقة المتوفي وإخبارها بوفاته متأثراً بإصابته إثر سقوطه من على سلم بجهة عمله، ولدى حضور مقدمي البلاغ ومشاهدتهما الإصابات بجسم المتوفي، اشتبها في الوفاة، فلاذ المتهم الثاني بالهرب.

القبض على المتهم الثاني

وتوصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، إلى مكان اختباء المتهم الهارب، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته هاتف محمول وفيزا كارت «خاصين بالمجني عليه»، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمة الأولى، واستيلائه على المضبوطات عقب وفاة المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتها إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.