«هتصيف بأقل الأسعار».. رحلة جديدة ضمن مبادرة اعرف بلدك

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» عن تنظيم رحلات ضمن مبادرة «اعرف بلدك» إلى محافظة مطروح خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 4 سبتمبر المقبل، لمحافظات قنا وبنى سويف والبحيرة، على أن تكون مدة الفوج 4 ليالي بخلاف الذهاب والعودة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في إعلانها عن تفاصيل الرحلة لمرسى مطروح، للراغبين في قضاء عطلة صيفية مميزة، وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل رحلة الشباب والرياضة لمرسى مطروح، وفق ما أعلنته وزارة الشباب والرياضة، كالتالي:

تفاصيل الاشتراك

- المرحلة العمرية المسموح بها من 18 إلى 40 عام.

- قيمة الاشتراك في الرحلة تصل إلى 1000 جنيه ألف جنيه من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة في قرية خليج الكاسح.

- الاستقبال على إفطار اليوم الأول والمغادرة عقب العشاء والوصول للمحافظات صباح اليوم الأخير من الفوج.

خطوات الاشتراك في رحلة مرسى مطروح من الشباب والرياضة

وعلى الراغبين في الاشتراك في رحلة مرسى مطروح التوجه شخصياً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك.

- الأولوية تكون لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابع لها.

الشروط المطلوبة

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فورًا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي.

- التجمع يكون في تمام الساعة 1 صباحاً فجر يوم 2022/8/30 من أمام مديريات الشباب والرياضة للمحافظات المشاركة في حالة اكتمال العدد، وسيتضمن البرنامج زيارات لبعض شواطئ مرسى مطروح وجولات حرة.