الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج في شواطئ مرسى مطروح والسلوم: تصل إلى مترين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حدوث ارتفاع نسبي للأمواج على شواطئ مرسى مطروح والسلوم، مشيرة إلى أنه سوف تنشط الرياح الشمالية الغربية على أقصى غرب مسطح البحر المتوسط لتصل إلى 20 عقدة، وتستمر لعدة أيام مقبلة، وعلى إثرها ترتفع الأمواج ارتفاعا نسبيا لتتراوح بين 1.5 إلى 2 مترا.

وأشارت الأرصاد، إلى نشاط الرياح على خليج السويس، إذ يسود طقس معتدل الحرارة على جميع السواحل الشمالية، ومن المتوقع أن تسجل متوسط درجة الحرارة 31 درجة نهارا، وأن تسجل ليلا 24 درجة.

معدلات الحرارة اليوم

أصدرت الهيئة بيانها اليومي بشأن درجات الحرارة اليوم السبت الموافق 6 أغسطس 2022، إذ تسجل العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 والمحسوسة 37، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الأحد 7 أغسطس 2022

عن درجات الحرارة غدا الأحد، من المتوقع أن تسجل العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 والمحسوسة 36، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين 8 أغسطس

تسجل درجات الحرارة الإثنين المقبل، 8 أغسطس الجاري، العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 والمحسوسة 36، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.